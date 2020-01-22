Садовничий: заседание Госсовета в феврале посвятят развитию образования в регионах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Следующее заседание Государственного совета, которое пройдет в феврале, будет посвящено вопросам образования, в том числе развитию системы образования в регионах. Об этом на встрече с журналистами в среду рассказал ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.

"Сейчас президент поставил более глобальную задачу поддержки региональных университетов и регионального образования. <...> В феврале пройдет Госсовет по образованию, и вот в названии этого Госсовета будет звучать "региональный аспект", - сказал он.

По словам Садовничего, к госсовету готовится доклад, где основной упор будет делаться именно на региональную составляющую системы образования. "Я член комиссии, я его видел", - пояснил ректор МГУ.

Региональная повестка

Садовничий рассказал, что внимание на региональную повестку президент обратил еще полтора года назад: тогда в Санкт-Петербурге на съезде союза ректоров обсуждался вопрос о разности возможностей центральных и региональных вузов, в связи с чем МГУ была предложена программа поддержки университетов. "Существует громадный отток талантливых ребят из регионов в центр, и они не возвращаются. Программа "Вернадский" была предложена, чтобы ведущие университеты заключали соглашения с регионами, и все эти вопросы ставились и решались. Московский университет на сегодня заключил 11 соглашений с губернаторами", - отметил Садовничий.

Он уточнил, что соглашение подписывается между губернатором региона, ректором МГУ и одним из региональных университетов, который будет выступать в качестве головного в субъекте.

"Эти соглашения подписаны, они работают, сейчас приготовлены еще более 10 соглашений. Эта программа была нами инициативно направлена на поддержку регионального образования", - добавил глава МГУ.