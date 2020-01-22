В 2019 году в России выявлено 1,7 тыс. нарушений в сфере соцподдержки многодетных семей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские прокуроры в прошлом году выявили более 1,7 тыс. нарушений при признании права многодетных семей на соцподдержку. Об этом сообщил в интервью ТАСС начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.

"В прошедшем году основанием к вмешательству прокуроров являлись факты отказа уполномоченных органов признать право семей с детьми на получение региональных мер социальной поддержки", - сказал Паламарчук.

В частности, прокуроры добивались восстановления прав детей из многодетных семей на льготное обеспечение лекарственными средствами, на первоочередное зачисление в детские сады, на бесплатное питание в школах, а также компенсировались расходы на приобретение школьной формы. "Всего в 2019 году в сфере надзора за исполнением законодательства о социальной поддержке многодетных семей прокурорами выявлено более 1,7 тыс. нарушений законодательства", - сказал начальник управления. Для их устранения внесено свыше 650 представлений, опротестовано 178 незаконных правовых актов, в суды направлено 648 исков и заявлений. Кроме того, возбуждены 82 дела об административных правонарушениях, по материалам прокуроров возбуждено семь уголовных дел.