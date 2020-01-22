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В ГП сообщили о массовых случаях нарушения в системе охраны и питания в школах

В Генпрокуратуре также выразили обеспокоенность тем, что занятия проводятся в аварийных и требующих капитального ремонта зданиях

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Проведенная в 2019 году масштабная проверка по всей стране выявила повсеместные нарушения в обеспечении охраны школ и детских садов, а также качества питания школьников. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры России Анатолий Паламарчук.

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"Результаты проведенной в 2019 году масштабной прокурорской проверки показали, что вопреки требованиям федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в образовательных организациях повсеместно допускаются нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью обучающихся", - сообщил Анатолий Паламарчук.

"Основными недостатками практически в каждом регионе являлись отсутствие квалифицированной физической охраны и ненадлежащий пропускной режим на объектах, не отвечающее требованиям состояние инженерно-технических сооружений, обеспечивающих защиту от несанкционированного проникновения на объект посторонних лиц. И это еще не весь список, - отметил он. - Среди других недостатков - низкий уровень использования технических средств охраны в предупреждении возможных чрезвычайных ситуаций, а также недостаточность оборудования объектов средствами оповещения и системами видеонаблюдения".

По его словам, серьезную обеспокоенность "вызывают факты осуществления образовательной деятельности в аварийных и требующих капитального ремонта зданиях образовательных организаций".

Другим распространенным нарушением стало качество питания в школах. "Мерами прокурорского реагирования пресечены многочисленные нарушения, связанные с условиями хранения продуктов, соблюдением норм питания и формированием рационов для детей, отсутствием контроля за поступающими продуктами и готовой продукцией. Именно эти нарушения нередко являлись причиной отравлений и инфекционных заболеваний учащихся", - заметил Паламарчук. Существенные проблемы, добавил он, выявлены и в профилактике правонарушений несовершеннолетних. В том числе прокуроры по-прежнему выявляют факты ненадлежащего обеспечения компьютерных комплексов в школах программами "контентной фильтрации" доступа в Интернет.

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