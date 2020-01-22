Проезд ко всем населенным пунктам Алтайского края расчистили после метели

БАРНАУЛ, 22 января. /ТАСС/. Дорожники расчистили от снега проезды к 25 селам Алтайского края. Об этом сообщается в пресс-релизе Минтранса региона.

Из-за непогоды с 17 января в общей сложности перекрывалось до 19 дорог федерального, краевого и муниципального значения. Все экстренные службы края работали в режиме повышенной готовности, в регионе произошло несколько крупных аварий, одна из них была с участием 15 автомобилей, в которой погибли два человека.

"В течение дня подъезд был организован к последнему из населенных пунктов - селу Предгорный Змеиногорского района. Несколько часов спецтехника пыталась доехать к назначенному месту из другого района, после еще долгое время велись мероприятия по обеспечению проезда. На данный момент сообщение налажено и жители, которым было необходимо выехать, могут беспрепятственно это сделать", - сообщает министерство.

В селе Сосновка Чарышского района организована временная схема движения - снегоходами местные власти регулярно подвозят продукты и предметы первой необходимости. Сами жители пользуются лошадьми - это более удобно при такой погоде. Техника задействована на жизненно важной для района трассе Алейск - Чарышское, по которой жителям доставляются продукты.

Как сообщил в среду на заседании краевого правительства руководитель краевой гидрометеослужбы Александр Люцигер, с Атлантики продолжает поступать череда циклонов, которые затрагивают Алтайский край. Они стыкуются с циклонами из Скандинавии, с теплом, идущим из Средней Азии, и дают усиление ветра. Ситуация ухудшается с юга и юго-запада, и уже завтра в регионе запланировано объявить штормовое предупреждение о порывах ветра до 25 м/с. В пятницу ветер начнет затихать, но уже 25-26 января на территорию региона придут новые циклоны.