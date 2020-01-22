В Госдуме считают, что масштабной эпидемии коронавируса в России не будет

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Россия готова противостоять угрозе распространения нового коронавируса, его масштабная эпидемия исключена. Такое мнение высказал журналистам в среду член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"С точки зрения эпидемиологической безопасности РФ в высокой степени готовности", - сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос. По его мнению, "от обычного гриппа смертность, заболеваемость намного выше".

Петров отметил, что "людей пугают, что некий новый коронавирус настолько опасен, что вызовет эпидемию, похожую на эпидемию 18-19 века, где умрут десятки миллионов". "Такого не будет. Это невозможно при современной системе здравоохранения", - уверен он.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили 473 случая заражения и 17 летальных исходов. Коронавирус зафиксирован в Ухане, Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах страны.

Минздрав России начал работу по созданию вакцины против коронавируса и ведет переговоры с китайскими учеными о возможности получения биологического материала, чтобы приступить к непосредственному созданию вакцины.