{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фигурант "лондонского списка" Каковкин вышел из СИЗО и продолжит заниматься бизнесом

Ранее суд изменил назначенное ему наказание на условное с испытательным сроком два года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 января. /ТАСС/. Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин, включенный в "лондонский список" уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, в среду вышел из СИЗО, он планирует продолжить предпринимательскую деятельность. Об этом ТАСС сообщил глава ассоциации защиты бизнеса, помощник бизнес-омбудсмена России, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в СИЗО Александр Хуруджи.

Каковкин стал первым фигурантом "лондонского списка" Титова, который вернулся из-за рубежа в Россию в феврале 2018 года. 23 октября 2019 года приговором Кировского районного суда Ростова-на-Дону он был осужден за мошенничество и приговорен к трем годам лишения свободы. Во вторник Ростовский областной суд изменил назначенное Каковкину наказание на условное с испытательным сроком два года.

"Да, мне известно, он собирается [продолжить заниматься бизнесом] и не останавливал предпринимательской деятельности. Он только что покинул СИЗО", - сообщил ТАСС Хуруджи.

Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в СИЗО также отметил, что принятое Ростовским областным судом решение подтверждает, что гарантии, которые получают включенные в "лондонский список" предприниматели, действительно выполняются и вернувшиеся бизнесмены могут начать "новую жизнь у себя на родине". "То, что суд нашел в себе силы проявить волю и изменить ему срок на условный, говорит уже о том, что все-таки какие-то шансы остаются, и самое главное - еще раз, в очередной раз, было подтверждено, что если человек возвращается по "лондонскому списку", по гарантиям, если он входит в "список Титова", то эти гарантии исполняются всегда, и все 13 вернувшихся человек говорят только об одном: пока 13:0 в пользу команды Титова", - заключил собеседник агентства.

О деле Каковкина

Кировский суд установил, что Каковкин, являясь директором ООО "Торговый дом "ГРИФ", с группой лиц по предварительному сговору в августе 2015 года похитил денежные средства, принадлежащие ООО "МКТ", в общей сумме 10 млн рублей. Защита бизнесмена обжаловала решение суда. Борис Титов попросил Генпрокуратуру пересмотреть позицию гособвинения при рассмотрении в апелляционной инстанции дела Каковкина.

"Лондонский список" - условное название списка бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Как сообщали ранее в пресс-службе Титова, Генеральная прокуратура предложила разработать поправки в уголовно-процессуальный кодекс, которые дадут гарантии этим бизнесменам о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Молодежь Ингушетии будут отправлять на обучение дефицитным профессиям в другие регионы
В республике не хватает специалистов в сфере АПК, в том числе ветеринаров и агрономов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС