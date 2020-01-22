Фигурант "лондонского списка" Каковкин вышел из СИЗО и продолжит заниматься бизнесом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 января. /ТАСС/. Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин, включенный в "лондонский список" уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, в среду вышел из СИЗО, он планирует продолжить предпринимательскую деятельность. Об этом ТАСС сообщил глава ассоциации защиты бизнеса, помощник бизнес-омбудсмена России, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в СИЗО Александр Хуруджи.

Каковкин стал первым фигурантом "лондонского списка" Титова, который вернулся из-за рубежа в Россию в феврале 2018 года. 23 октября 2019 года приговором Кировского районного суда Ростова-на-Дону он был осужден за мошенничество и приговорен к трем годам лишения свободы. Во вторник Ростовский областной суд изменил назначенное Каковкину наказание на условное с испытательным сроком два года.

"Да, мне известно, он собирается [продолжить заниматься бизнесом] и не останавливал предпринимательской деятельности. Он только что покинул СИЗО", - сообщил ТАСС Хуруджи.

Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в СИЗО также отметил, что принятое Ростовским областным судом решение подтверждает, что гарантии, которые получают включенные в "лондонский список" предприниматели, действительно выполняются и вернувшиеся бизнесмены могут начать "новую жизнь у себя на родине". "То, что суд нашел в себе силы проявить волю и изменить ему срок на условный, говорит уже о том, что все-таки какие-то шансы остаются, и самое главное - еще раз, в очередной раз, было подтверждено, что если человек возвращается по "лондонскому списку", по гарантиям, если он входит в "список Титова", то эти гарантии исполняются всегда, и все 13 вернувшихся человек говорят только об одном: пока 13:0 в пользу команды Титова", - заключил собеседник агентства.

О деле Каковкина

Кировский суд установил, что Каковкин, являясь директором ООО "Торговый дом "ГРИФ", с группой лиц по предварительному сговору в августе 2015 года похитил денежные средства, принадлежащие ООО "МКТ", в общей сумме 10 млн рублей. Защита бизнесмена обжаловала решение суда. Борис Титов попросил Генпрокуратуру пересмотреть позицию гособвинения при рассмотрении в апелляционной инстанции дела Каковкина.

"Лондонский список" - условное название списка бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Как сообщали ранее в пресс-службе Титова, Генеральная прокуратура предложила разработать поправки в уголовно-процессуальный кодекс, которые дадут гарантии этим бизнесменам о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ.