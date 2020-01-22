Госпитализированный с подозрением на коронавирус мексиканец был в Ухане в конце 2019 года

МЕХИКО, 22 января. /ТАСС/. Пациент, госпитализированный с подозрением на коронавирус в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики, летал в китайский город Ухань в конце 2019 года. Об этом сообщила в среду в эфире телеканала Televisa глава регионального управления здравоохранения Глория Гамбоа.

По ее словам, речь идет о 57-летнем сотруднике Национального политехнического института азиатского происхождения. Известно, что 10 января он вернулся из Китая в город Рейноса в Тамаулипасе, сделав на этом пути пересадку в аэропорту Мехико. "Состояние пациента оценивается как хорошее, у него нет жара, а также других симптомов, которые могли бы указывать на возможные осложнения, - сказала Гамбоа. - В настоящее время опасность для Тамаулипаса и страны представляется нулевой".

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудитель этой болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен китайскими специалистами 7 января.

По словам медиков, для него характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди, возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. Согласно последним данным, число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до 17. Количество выявленных инфицированных возросло до 473 человек.