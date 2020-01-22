{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Госпитализированный с подозрением на коронавирус мексиканец был в Ухане в конце 2019 года

Глава регионального управления здравоохранения Глория Гамбоа заявила, что для штата и для страны опасность распространения вируса нулевая

МЕХИКО, 22 января. /ТАСС/. Пациент, госпитализированный с подозрением на коронавирус в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики, летал в китайский город Ухань в конце 2019 года. Об этом сообщила в среду в эфире телеканала Televisa глава регионального управления здравоохранения Глория Гамбоа.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По ее словам, речь идет о 57-летнем сотруднике Национального политехнического института азиатского происхождения. Известно, что 10 января он вернулся из Китая в город Рейноса в Тамаулипасе, сделав на этом пути пересадку в аэропорту Мехико. "Состояние пациента оценивается как хорошее, у него нет жара, а также других симптомов, которые могли бы указывать на возможные осложнения, - сказала Гамбоа. - В настоящее время опасность для Тамаулипаса и страны представляется нулевой".

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудитель этой болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен китайскими специалистами 7 января.

По словам медиков, для него характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди, возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. Согласно последним данным, число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до 17. Количество выявленных инфицированных возросло до 473 человек.

Теги
МексикаКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Жителям Уханя запретят покидать город из-за вспышки пневмонии
Запрет будет действовать с утра 23 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС