Минздрав Бразилии опроверг информацию о случае заражения коронавирусом в стране

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"В настоящий момент в Бразилии не выявлено ни одного случая подозрений на неизвестную пневмонию, связанную с заболеванием в Китае", - говорится в сообщении министерства.

Ранее управление здравоохранения штата Минас-Жерайс на юго-востоке страны сообщило о подозрениях на коронавирус у прибывшей на днях из Китая в столицу штата, Белу-Оризонти, 35-летней гражданки Бразилии, которая обратилась к медикам с симптомами, напоминающими острую респираторную вирусную инфекцию. Предположение региональных властей основывалось на "текущем эпидемиологическом контексте страны, откуда прибыла пациентка". Вместе с тем, признают врачи, у нее не отмечается клинических признаков, говорящих о тяжести заболевания.

По мнению специалистов федерального Минздрава, случай в Минас-Жерайсе некорректно классифицировать как подозрительный исходя из критериев Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности, в ведомстве указали, что пациентка прибыла из Шанхая и не посещала Ухань, где произошла вспышка неизвестной пневмонии. Кроме того, Бразилия приняла рекомендованные ВОЗ меры в связи с распространением заболевания, отмечается в документе.