{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Минздрав Бразилии опроверг информацию о случае заражения коронавирусом в стране

В ведомстве заявили, что на данный момент в стране не выявлено ни одного случая подозрений на неизвестную пневмонию, связанную с заболеванием в Китае

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Бразилии в среду опровергло появившуюся ранее информацию о возможном заражении коронавирусом прибывшей из Китая гражданки страны. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"В настоящий момент в Бразилии не выявлено ни одного случая подозрений на неизвестную пневмонию, связанную с заболеванием в Китае", - говорится в сообщении министерства.

Ранее управление здравоохранения штата Минас-Жерайс на юго-востоке страны сообщило о подозрениях на коронавирус у прибывшей на днях из Китая в столицу штата, Белу-Оризонти, 35-летней гражданки Бразилии, которая обратилась к медикам с симптомами, напоминающими острую респираторную вирусную инфекцию. Предположение региональных властей основывалось на "текущем эпидемиологическом контексте страны, откуда прибыла пациентка". Вместе с тем, признают врачи, у нее не отмечается клинических признаков, говорящих о тяжести заболевания.

По мнению специалистов федерального Минздрава, случай в Минас-Жерайсе некорректно классифицировать как подозрительный исходя из критериев Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности, в ведомстве указали, что пациентка прибыла из Шанхая и не посещала Ухань, где произошла вспышка неизвестной пневмонии. Кроме того, Бразилия приняла рекомендованные ВОЗ меры в связи с распространением заболевания, отмечается в документе.

Теги
БразилияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Отставки и назначения
Скворцову назначили руководителем Федерального медико-биологического агентства
Ранее она возглавляла Минздрав
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС