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Суд в США отклонил иск жены Ходорковского к авторам пьесы "Клептократия"

По ее мнению, авторы пьесы "стали составной частью усилий правительства России по очернению" экс-главы ЮКОСа

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Суд столичного округа Колумбия в среду отклонил иск Инны Ходорковской, супруги экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского, к авторам пьесы "Клептократия", которая шла на одной из сцен Вашингтона. Об этом говорится в постановлении, размещенном в базе данных инстанции.

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Судья удовлетворила ходатайство ответчиков, режиссеров Жаклин Гэй и Кеннета Лина, требовавших отклонения иска. В соответствии с постановлением дело будет закрыто.

Инна Ходорковская обвиняла авторов пьесы в том, что они "изобразили ее в ложном свете в качестве проститутки и убийцы". "В частности, ответчики изобразили, как госпожа Ходорковская подстрекает к убийству [Владимира] Петухова (мэра Нефтеюганска - прим. ТАСС), говоря своему мужу "сделать то, что нужно", - говорится в иске. По утверждению Ходорковской, авторы пьесы "стали составной частью усилий правительства России по очернению господина Ходорковского". Она требовала взыскать с ответчиков $75 тыс., а также компенсировать судебные расходы.

Пьеса Жаклин Гэй и Кеннета Лина, который ранее также участвовал в создании нескольких серий телесериала "Карточный домик", шла в столице США в начале 2019 года. В ней, согласно описанию авторов, повествуется о событиях после распада СССР и "последовавшем разгуле гиперкапитализма, когда олигархи, новый класс периода первоначального накопления капитала, погрузили Россию в новые пугающие темные века хаоса и коррупции".

Теги
СШАРоссияХодорковский, Михаил Борисович
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