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Китайская вирусная пневмония

СМИ: экипажу и пассажирам Singapore Airlines будут выдавать маски на рейсах в Китай

На сегодняшний день в больницы города-государства поступили 10 человек с подозрением на пневмонию нового типа

СИНГАПУР, 23 января. /ТАСС/. Группа авиакомпаний, входящих в главный авиаперевозчик Сингапура Singapore Airlines, усилили профилактические меры на всех рейсах, выполняемых в Китай, в связи со вспышкой пневмонии нового типа. Об этом сообщает в четверг телеканал CNA.

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В частности, всему экипажу, пассажирам будет предоставлена возможность воспользоваться защитными масками, а также специальными дезинфицирующими средствами на рейсах компаний Singapore Airlines, а также бюджетных перевозчиков SilkAir и Scoot. Кроме того, представители Scoot сообщили, что во время перелета делаются объявления о вспышке заболевания, в случае недомогания - о необходимости уведомления властей [Сингапура или Китая] и незамедлительного обращения к врачам.

Представители Singapore Airlines также отметили, что "уже существует стандартная процедура при возникновении чрезвычайной ситуации во время полета, в том числе и потенциально опасные инфекционные заболевания". Например, сразу же после приземления пассажира с подозрительными симптомами будут передавать медицинским работникам.

Более 430 рейсов в неделю связывают Сингапур с китайскими городами, в местном аэропорту Чанги установлены более 30 тепловых сканеров, позволяющих отслеживать прибывающих пассажиров с повышенной температурой.

На сегодняшний день в больницы города-государства поступили 10 человек с подозрением на пневмонию нового типа, анализы семерых дали отрицательный результат, о трех случаях информации пока не поступало. Между тем, в среду министр здравоохранения республики Гань Ким Юн признал, что проникновение этой болезни в Сингапур - вопрос времени, учитывая объем пассажиров, в том числе из Китая, которые ежедневно прибывают в страну. В связи с последними событиями правительство сформировало специальную межведомственную комиссию во главе с министром здравоохранения, которая будет оперативно реагировать на любые изменения.

Теги
СингапурКитайКитайская вирусная пневмония
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