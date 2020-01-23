Эксперты: все больше подростков делают выбор в пользу традиционных профессий

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Большинство подростков по-прежнему отдают предпочтение традиционным профессиям, включая врачей и учителей, несмотря на стремительное распространение новейших технологий за последние 20 лет. К такому выводу пришла международная группа ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета Independent со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Доклад был подготовлен на основе результатов последнего международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment), проводившегося среди 15-летних подростков в 79 странах. Согласно документу, за последние два десятилетия карьерные ожидания молодых людей стали более сконцентрированы на ограниченном количестве профессий, невзирая на широкое распространение социальных сетей и современных технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ). В частности, традиционные специальности XIX и XX веков (юристы, учителя, полицейские) продолжают привлекать подростков.

"Опросы показывают, что слишком много молодых людей не имеют понятия о новых типах рабочих мест, которые появляются, особенно в результате цифровизации", - подчеркнул руководитель департамента ОЭСР по образованию и навыкам Андреас Шляйхер. "Мы обеспокоены тем, что все больше подростков выбирают работу своей мечты из небольшого списка наиболее популярных традиционных профессий, таких как учителя, юристы или бизнес-менеджеры", - добавил он.

Кроме того, в докладе отмечается, что серьезное влияние на карьерные устремления продолжает оказывать пол. Например, среди студентов, получивших высокие баллы в тестах PISA, подавляющее большинство составляют юноши, которые рассчитывают работать в области науки и техники. При этом список наиболее популярных среди них специальностей практически не изменился с 2000 года, в то время как девушки теперь хотят стать архитекторами, полицейскими и дизайнерами, а не парикмахерами, писателями или секретарями. Ученые отметили, что более широкий спектр карьерных устремлений наблюдается в странах с налаженной профессиональной подготовкой подростков.

Например, в Германии молодые люди демонстрируют гораздо более широкий круг профессиональных интересов, которые лучше отражают структуру спроса на рынке труда. Эксперты указывают, что стремления молодых людей определяются достаточно рано, в возрасте семи лет, и довольно долго остаются неизменными, поэтому они рекомендуют работодателям принимать непосредственное участие [в формировании карьерных ожиданий подростков] уже с первых лет обучения в начальной школе.