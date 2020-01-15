Колледжи на драйве. Как система среднего профобразования меняется под запросы рынка

Чтобы успевать за потребностями работодателей, техникумы и колледжи вынуждены оперативно перестраивать все внутренние процессы и при этом думать о долгосрочной образовательной перспективе

Учреждения среднего профессионального образования (СПО) становятся все более успешными в борьбе за студентов. По данным портала Superjob, в 2019 году в колледжи и техникумы планировали поступать 27% школьников, тогда как в 2010 году — всего 8% (в вузы соответственно 47% и 80%). Это реакция на запрос рынка труда, который испытывает недостаток квалифицированных рабочих. По информации Superjob, зарплатные предложения в этом сегменте нередко превышают предложения для специалистов с высшим образованием. Например, в Москве зарплатный максимум для промышленного альпиниста и электрогазосварщика — 150 тыс. рублей, а для юриста по договорной работе — 130 тыс., для менеджера по транспортной логистике — 120 тыс. Среднее профобразование стало драйвером системы подготовки кадров в целом, считает заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Алла Факторович. "Все основные модернизационные процессы запущены именно в системе СПО, которая оперативно отвечает на изменения, происходящие в национальной системе квалификаций, на рынке труда. В этом смысле вузы более консервативны", — отметила она. Беспилотники, цифровое земледелие и сто устаревших профессий В 2020 году Уярский техникум в Красноярском крае запустит новую программу дополнительного образования "Цифровое земледелие для агробизнеса". Будет готовить специалистов, умеющих выстраивать работу навигационного и дистанционного оборудования (например, оросительных систем), управлять беспилотниками, собирать и обрабатывать данные с установленных на полях датчиков, проводить аэрофотосъемку и создавать электронные карты полей. "Это совсем новые компетенции", — отметил директор техникума Артур Аветисян. Он уже заключил договоры с несколькими крупными компаниями на переподготовку сотрудников.

Появление новых специальностей в колледжах — тренд последнего времени. В 2015 году Минтруд РФ составил список 50 наиболее востребованных и перспективных профессий среднего профобразования. В нем есть, например, аддитивные технологии (совокупность технологий, которые создают 3D-объект, добавляя материал способом "слой-на-слой") и управление беспилотными аппаратами. По словам Факторович, сейчас перечень обновляется, в нем могут появиться направления, которых в колледжах пока нет. Например, сити-фермер или интеллектуальные интегрированные системы. Новые квалификации будут вводиться постепенно, в течение одного-двух лет, "иначе мы опять будем опаздывать", уточнила она. Другие профессии исчезают: со следующего учебного года почти 100 позиций исключат из программы среднего профобразования. Какие-то из них устарели содержательно, другие — настолько изменились, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах. Например, уходят такие профессии, как сборщик трансформаторов или электроизмерительных приборов, киномеханик. А парикмахером теперь можно стать на коротких курсах — этого достаточно, чтобы начать работать. Зато в колледжах появилась специальность "парикмахерское искусство", включающая более широкий спектр задач. Больше практики и интерактива Появление новых технологий изменило не только запросы работодателей, но и методы обучения. В 2018 году подмосковные колледжи объединились в проект "Цифровой колледж". Это виртуальная платформа, на которой собраны восемь онлайн-курсов, теоретические и лабораторно-практические материалы по 36 профессиям и 34 компетенциям. Например, есть онлайн-курс "Автомобильные эксплуатационные материалы", который проходят при обучении на специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта". Студенты по заданию преподавателя дистанционно изучают теорию и проходят тесты, результат фиксируется в системе. Получается, что учащиеся каждого учреждения получают образование одного уровня.

На эту тему Молодой, но цифровой. Как искусственный интеллект будет работать репетитором

В онлайн уходят и короткие программы дополнительного обучения, что делает их доступными для удаленных и сельских территорий. Это очень важно для расположенных там предприятий, отмечает руководитель Международной программы укрепления систем СПО и рынков труда в странах СНГ, Азии и Ближнего Востока бизнес-школы "Сколково" Валерия Довгальская. Но для среднего профобразования онлайн не приоритет. "Это практико-ориентированная подготовка, и она требует прикладных умений, поэтому 100% через онлайн-платформы освоить рабочую квалификацию, даже квалификацию специалиста среднего звена, затруднительно. Пока ты руками ничего не попробуешь, пока на практику не выйдешь, ты не почувствуешь себя полноценным специалистом", — говорит Факторович. Колледжи и техникумы постепенно обновляют материально-техническую базу за счет нацпроекта "Образование", в 2020 году на гранты направят более 4,3 млрд рублей. Все чаще при подготовке специалистов используются и виртуальные учебные тренажеры, рассказывает глава ПО "Зарница", занимающегося производством учебного оборудования, Артур Абдульзянов. Работает это так: студент надевает виртуальные очки и погружается в производственную среду. "Например: вакуумная установка, стоят манометры под определенным давлением, где-то мелкие нарушения — ветошь промасленная лежит, недокручен кран, еще что-то. И вот он должен все недочеты исправить", — объясняет он. Специальность по запросу и дуальное обучение В Хабаровском техническом колледже специальность "открытые горные работы" появилась после просьбы гендиректора Корфовского каменного карьера. "Раньше для работы на карьере можно было иметь любое техническое образование. Потом требования изменились, понадобилась узкая специальность. Они вынуждены были ездить в Благовещенск, в горный техникум, а это командировочные, время, — рассказывает директор колледжа Алексей Шишкин. — Он говорит: открой на своей базе. Я засомневался: у нас же нет оборудования (там буровзрывные работы предполагаются и так далее). Он отвечает: они у меня будут практику проходить". К Шишкину обращаются и другие крупные предприятия с предложением о сотрудничестве. А по просьбе регионального министерства ЖКХ в колледже открыли специальность "управление многоквартирным домом".

На эту тему Андрей Комаров: промышленность и профобразование в РФ живут в разных плоскостях

Еще 20 лет назад задача формирования спроса перед образованием вообще не стояла, а сейчас это одна из фундаментальных целей, говорит Довгальская. Преуспеют колледжи, которые научатся налаживать партнерские отношения и встраиваться в экономические рынки. Но это требует перестройки всех внутренних процессов в организации, к чему не все готовы. Помочь среднему профобразованию "поймать спрос" должна система оценки квалификации выпускников, уже опробованная в 20 регионах. Это проверка соответствия требованиям профстандартов, которую проводит не сама образовательная организация, а независимые от нее работодатели и эксперты. При успешной сдаче экзаменов студенты получают два документа — свидетельство об образовании и сертификат успешной оценки квалификации. Предприятиям это позволяет получить специалистов подтвержденного уровня, а колледжам — увидеть слабые места и скорректировать программы. Большинство крупных предприятий сами активно инициируют сотрудничество с колледжами. C 2013 года в России внедряются элементы дуального обучения, когда теорию дают в профессиональной школе, а практику проходят на рабочем месте или специальных полигонах, где созданы близкие к заводским условия. По словам Абдульзянова, в Татарстане по этой системе в прошлом учебном году обучалось более 3 тыс. студентов. Ресурсные центры появляются и в других регионах. В 2018 году в Каменске-Уральском открылся учебный полигон Синарского трубного завода, в 2020 году на базе Сергиево-Посадского колледжа появится ресурсный центр в связке с Загорским трубным заводом, на базе факультета СПО Грозненского государственного нефтяного технического университета "Роснефть" откроет центр профессиональной подготовки специалистов. Неповоротливость и синергия

На эту тему Учиться, учиться и еще раз учиться: почему теперь получать образование нужно всю жизнь