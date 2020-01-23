Москалькова намерена посетить Винника летом, если к этому моменту он не будет освобожден

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена летом посетить в Греции российского гражданина Александра Винника, арестованного в 2017 году, если к этому моменту он не будет освобожден. Об этом она сообщила в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Москалькова обратилась к омбудсмену Греческой Республики Андреасу Поттакису с просьбой оказать содействие в деле надзора за соблюдением прав Винника.

"Александр Винник на постоянной связи с нашим консульством, я получаю информацию от консула, непосредственно от его адвоката, у меня есть полная информация. Я буду посещать Грецию в этом году, я планирую летом, если к этому времени не разрешится вопрос, то я, конечно, обязательно встречусь непосредственно с Александром", - сказала Москалькова.

По ее словам, греческий омбудсмен откликается на просьбы об оказании помощи россиянину. "Он [Поттакис] реагирует на мои обращения, мы с ним встречались в последний раз в Армении, была возможность лично переговорить по этой теме. То, что касается его мандата омбудсмена, он использует весь инструментарий, который позволяет ему отслеживать состояние здоровья, оказание медицинской помощи, связь с родственниками. И я очень благодарна господину Поттакису за то, что он всегда откликается на мои просьбы об оказании помощи людям", - добавила она.