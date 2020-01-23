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Китайская вирусная пневмония

Турбизнес фиксирует массовую отмену поездок в РФ китайских туристов из Уханя

Как сообщил представитель турассоциации "Мир без границ" Александр Куколев, информацию о том, что китайские туристы не смогут прилететь в Россию, передают туроператоры

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Туристы из КНР, вылет которых планировался из аэропорта китайского Уханя, ставшего местом распространения нового коронавируса, массово отменяют прибытие в Россию. Представители турбизнеса связывают это с невозможностью вылета из местного аэропорта, сообщил в четверг ТАСС советник по вопросам миграционной безопасности турассоциации "Мир без границ" Александр Куколев.

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"Идет массовая отмена прибытия групп на территорию РФ, которые прибывают из Уханя в Москву. Мы наблюдаем эту тенденцию. Мы связываем это с тем, что Ухань заблокирован как таковой по решению китайских властей <…> Мы точно знаем об отмене прибытия семи групп 26-30 января и 2 февраля. Скорее всего, они не прибудут, и это только по линии нашей ассоциации", - отметил собеседник агентства.

По словам Куколева, информацию о том, что китайские туристы не смогут прилететь в Россию, передают туроператоры. Кроме того, все сотрудники ассоциации "Мир без границ", работающие в пунктах пограничного пропуска, контактирующие с китайскими туристами, получили указание работать в марлевых повязках.

Туристическая ассоциация "Мир без границ" образована в 2002 году крупнейшими российскими туроператорами "Академсервис", "Интурист", "КМП" и "Экспресс Лайн Трэвел", занимающимися приемом иностранных туристов, в целях совместного продвижения российского национального туристского продукта на международном рынке и развития российско-китайского туризма. Сегодня она объединяет почти 200 предприятий, работающих с китайским туристическим рынком.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае превысило 570. Погибли 17 жителей, 95 инфицированных пребывают в критическом состоянии. В тесном контакте с заболевшими находились более 5,8 тыс. человек, все они помещены в карантин.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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