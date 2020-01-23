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Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник подвигу ленинградцев в годы блокады

В основание монумента заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где похоронено 490 тыс. жителей и защитников блокадного Ленинграда, среди которых - десятки тысяч евреев
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара Бен-Арци Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара Бен-Арци
© Михаил Метцель/ТАСС
' ТАСС/Ruptly'

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыли в четверг в центре Иерусалима монумент "Свеча памяти", посвященный героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.

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Памятник установлен в парке Сакер, недалеко от зданий Министерства иностранных дел Израиля, Верховного суда и израильского парламента - Кнессета. На восьмиметровой стеле размещены два символа: петербургский - это Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий, и израильский - звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой, символизирующей концентрационные лагеря. Еще одним смысловым элементом памятника является изображение блокадной ласточки - символа стойкости духа и надежды ленинградцев. В верхней части стелы - бронзовая часть, символизирующая пламя свечи.

В основание монумента заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где похоронено 490 тыс. жителей и защитников блокадного Ленинграда, среди которых - десятки тысяч евреев. Стела спроектирована петербургскими и израильскими архитекторами. Ее установка - инициатива проживающих в Израиле ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и соотечественников, а также властей Санкт-Петербурга.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильНетаньяху, Биньямин
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