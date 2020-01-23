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Китайская вирусная пневмония
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Обращений от россиян, находящихся в Ухане, в посольство РФ в КНР не поступало

Диппредставительство выясняет, сколько россиян проживает в Ухане, где произошла вспышка коронавируса
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© Thepaper via AP

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Посольство России в Китае не получало обращений и просьб о помощи от граждан РФ, находящихся в городе Ухань (провинция Хубэй), где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV.

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Об этом сообщил в четверг в беседе с ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.

"Обращений и просьб о помощи от российских граждан, находящихся в городе Ухань и провинции Хубэй, на данный момент не поступало. В настоящее время посольство РФ в КНР, в чьем консульском округе находится этот город и провинция, выясняет у китайских властей сколько россиян проживают там", - сказал дипломат.

По его словам, дипмиссия продолжает отслеживать ситуацию с распространением заболевания. Информации об инфицировании находящихся в КНР граждан России коронавирусом 2019-nCoV не поступало.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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