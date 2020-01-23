Обращений от россиян, находящихся в Ухане, в посольство РФ в КНР не поступало

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Посольство России в Китае не получало обращений и просьб о помощи от граждан РФ, находящихся в городе Ухань (провинция Хубэй), где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Об этом сообщил в четверг в беседе с ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.

"Обращений и просьб о помощи от российских граждан, находящихся в городе Ухань и провинции Хубэй, на данный момент не поступало. В настоящее время посольство РФ в КНР, в чьем консульском округе находится этот город и провинция, выясняет у китайских властей сколько россиян проживают там", - сказал дипломат.

По его словам, дипмиссия продолжает отслеживать ситуацию с распространением заболевания. Информации об инфицировании находящихся в КНР граждан России коронавирусом 2019-nCoV не поступало.