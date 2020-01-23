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Китайская вирусная пневмония
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Туроператоры сообщают, что россияне начали отказываться от туров в Китай

При этом отмечается, что отказы носят единичный характер

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россияне стали обращаться к туроператорам с просьбой аннулировать туры в Китай, однако пока отказы носят единичный характер. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службах "Интуриста" и Anex Tour.

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"Подтверждаем, что в системе бронирования "Интуриста" появились единичные отказы от туров в Китай на остров Хайнань. Отказы начались вчера на фоне информации о числе инфицированных в Китае", - сообщили в пресс-службе "Интуриста".

При аннуляции тура возврат за билеты происходит в соответствии с правилами и тарифами авиакомпаний. Что касается наземного обслуживания, то аннуляцию, как правило, удается провести без выставления фактически понесенных расходов принимающей стороной, если даты заезда не попадают на пиковый период - китайский Новый год. По каждому туру возврат денежных средств рассчитывается индивидуально, исходя из его дат и продолжительности, отметили в компании.

Anex Tour также фиксирует единичные случаи аннулирования туров, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Спрос в бронированиях на туры на остров Хайнань (Китай) за последние дни ситуативно снизился, это является естественной реакцией со стороны туристов. Тем не менее реальные случаи аннуляций туров в Китай единичны", - сообщили в компании.

По информации от принимающей компании на острове Хайнань, случаи заражения вирусом на территории острова отсутствуют, сообщили в Anex Tour. В аэропортах приняты все необходимые профилактические меры для обеспечения безопасности и контроля самочувствия всех прилетевших пассажиров. Каждый турист, который прилетает из материковой части Китая, проходит тщательный медицинский осмотр, отметили в пресс-службе туроператора.

Другие турфирмы пока не сообщают об отказах от туров в Китай. Как отметили в пресс-службе Tez Tour, "туристы интересуются информацией по ситуации, однако не меняют своих намерений отправиться на отдых".

По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае превысило 600 человек. Погибли 17 жителей. По уточненным данным, 95 инфицированных находятся в критическом состоянии. В тесном контакте с заболевшими находились более 5,8 тыс. человек, все они помещены на карантин.

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РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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