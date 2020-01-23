Путин: трагедии Холокоста и блокадного Ленинграда нельзя сравнить ни с чем в истории

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Трагедии блокадного Ленинграда и Холокоста нельзя сравнить ни с какими другими примерами в истории. Такое мнение высказал в четверг президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия в Иерусалиме памятника "Свеча памяти", посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Путин отметил, что для него большая честь присутствовать на открытии этого монумента. Он добавил, что мероприятие проходит в преддверии двух особых дат - годовщины полного снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года) и годовщины освобождения узников Освенцима (27 января 1945 года).

"В истории немало примеров невиданной стойкости, жертвенных подвигов, масштабных человеческих трагедий. Но блокаду Ленинграда и Холокост ни с чем сравнить нельзя", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что о подвиге защитников и жителей Ленинграда и его окрестностей знает весь мир, эти события хорошо задокументированы. При этом, как подчеркнул президент, ничто не может передать, "что тогда действительно вынесли люди". Глава государства обратил внимание, что он знает об этой истории в том числе от своих родителей. "Отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 1942 года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге среди тысяч, сотен тысяч других горожан", - сказал Путин.

Он добавил, что священная память о мученичестве и мужестве миллионов людей передается из поколения в поколение, как и "справедливый гнев о содеянном нацистами". Как напомнил президент, план врага был запредельно циничным: обречь жителей Ленинграда на голодную смерть, а сам город путем беспрерывной бомбежки сравнять с землей. "Но этот документально зафиксированный приказ врагу не по силам было исполнить. Ленинградцы, люди разных национальностей, не сдавались, не щадили себя - ни на передовой, где шли непрерывные бои, ни в заводских цехах, где безостановочно выпускали необходимые фронту боеприпасы и вооружения", - сказал Путин.