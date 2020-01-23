Путин вручил орден Мужества родственнице организатора восстания в Собиборе

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества Нице Шахам - внучатой племяннице героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера.

Фельдгендлер родился в 1910 году в Туробине - в то время посаде Красноставского уезда Люблинской губернии Российской империи. Вскоре семья переехала в соседний посад - Жулкевку, где его отец получил место главного раввина. Осенью 1942 года Фельдгендлер был депортирован в концлагерь Собибор, где возглавил лагерное подполье.

После прибытия в лагерь советских военнопленных в сентябре 1943 года под предводительством советского офицера Александра Печерского стал одним из главных организаторов единственного успешного в истории концлагерей восстания. После освобождения Восточной Польши Красной армией Фельдгендлер жил в Люблине. Там в апреле 1945 года был убит при не выясненных до конца обстоятельствах - предположительно руками Армии Крайовой.

В июле Путин подписал указ о посмертном награждении Фельдгендлера за личное мужество.