Уровень риска попадания вирусов в страны ЕС повышен из-за коронавируса в Китае

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае повысил риск попадания вирусов в страны Евросоюза с низкого до умеренного. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер.

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"Еврокомиссия очень внимательно следит за ситуацией, и мы координируем все меры, которые могут быть необходимы на уровне ЕС", - сказал он.

По его словам, ЕК за последние дни провела ряд встреч, чтобы оценить риски для Евросоюза.

"Вчера Еврокомиссия провела второе заседание комитета по здравоохранению, чтобы оценить риски и потенциальные последствия для ЕС. Оно последовало за встречей Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний, который повысил уровень риска попадания вирусов в ЕС с низкого до умеренного", - добавил де Кеерсмакер, пояснив, что такое решение было принято из-за коронавируса в Китае.