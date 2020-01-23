Осужденный в России за шпионаж Берг получит более €430 тыс. компенсации от Норвегии

ХЕЛЬСИНКИ, 23 января. /ТАСС/. Отставной норвежский погранинспектор Фруде Берг, осужденный в РФ за шпионаж и возвращенный на родину в рамках обмена, получит около €432 тыс. (4,3 млн норвежских крон) от норвежского государства в качестве компенсации за время, которое он провел в заключении. Об этом сообщило в четверг Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на его адвоката Брюньюльфа Риснеса.

Берг в четверг подписал соответствующее соглашение о выплате средств. "Он считает это щедрым предложением", - сказал адвокат. В общей сложности Берг провел в заключении в Москве 711 дней.

Как ранее сообщал Риснес, норвежец хотел получить компенсацию за то, через что ему пришлось пройти. Норвежское государство к настоящему моменту уже выплатило около 1,2 млн норвежских крон (€121,5 тыс.) за правовую помощь в ходе судебного процесса над Бергом в РФ. Однако у него еще остались неоплаченные счета за услуги адвокатов и помощника по контактам с прессой.