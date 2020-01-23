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Китайская вирусная пневмония

СМИ: в Шотландии проверяют четырех человек на предмет заражения коронавирусом

По данным Press Association, речь идет о трех пациентах в Эдинбурге и одном в Глазго

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Четыре человека проверяются в Шотландии на наличие заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV. Как сообщило в четверг агентство Press Association, речь идет о трех пациентах в Эдинбурге и одном в Глазго.

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Как уточняет телеканал Sky News, упомянутые люди за последние две недели побывали в китайском города Ухань, расположенном в центральной части страны, где в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Они пожаловались врачам на затрудненное дыхание, что является одним из основных симптомов вызываемого вирусом заболевания. Между тем пока ни у одного из них наличие коронавируса не выявлено.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае возросло до 633 человек. Погибли 17 жителей.

Теги
ВеликобританияКитайская вирусная пневмония
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