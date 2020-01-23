Провинции Китая Хубэй и Гуандун объявили высшую степень угрозы из-за эпидемии пневмонии

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Власти китайских провинций Хубэй и Гуандун в четверг вечером объявили первую, высшую степень угрозы в сфере здравоохранения из-за эпидемии пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Как говорится в сообщении правительств этих регионов, они проводят мобилизацию всех государственных ведомств на борьбу с этой болезнью.

Эта мера предписывает мобилизацию всего персонала, органов власти, предприятий, а также задействование всех необходимых материалов и ресурсов для борьбы с угрозой. Для предотвращения распространения заболевания местные правительства получают полномочия отменять культурно-массовые мероприятия, останавливать работу предприятий и учебных заведений, а также ограничивать доступ к потенциально опасным районам, временно реквизировать дома, автомобили, оборудование и другие ресурсы.

Также местные власти получают полномочия ограничить свободу передвижения и миграцию населения, применять меры для эпидемиологической проверки людей и любых видов транспорта, помещать жителей в карантин в случае наличия подозрений в том, что они являются носителями заболевания. Кроме того, правительство может "мобилизовывать необходимые подразделения для обеспечения снабжения, стабилизации цен, борьбы с мародерством; применять строгие меры за такие правонарушения, как распространение слухов, произвольное завышение цен, спекуляция, изготовление фальшивой продукции, а также другие действия, провоцирующие ухудшение общественного порядка".