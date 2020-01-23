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Китайская вирусная пневмония

СМИ: в Мексике выявили три возможных случая заражения коронавирусом

Симптомы заболевания наблюдаются у мужчины, женщины и двухлетней девочки
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ТАСС, 23 января. Три человека проверяются в Мексике на наличие заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщила в четверг газета Excelsior со ссылкой на Министерство здравоохранения латиноамериканской республики.

По информации издания, симптомы заболевания наблюдаются у мужчины, женщины и двухлетней девочки. Все они проживают в штате Халиско в западной части страны. Известно, что упомянутый мужчина недавно вернулся из китайского города Ухань, который стал очагом распространения вируса.

Ранее в других регионах Мексики два пациента были госпитализированы с подозрением на коронавирус, однако по итогам лабораторных исследований ни у одного из них диагноз не подтвердился.

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МексикаКитайская вирусная пневмония
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