СМИ: в Мексике выявили три возможных случая заражения коронавирусом

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ТАСС, 23 января. Три человека проверяются в Мексике на наличие заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщила в четверг газета Excelsior со ссылкой на Министерство здравоохранения латиноамериканской республики.

По информации издания, симптомы заболевания наблюдаются у мужчины, женщины и двухлетней девочки. Все они проживают в штате Халиско в западной части страны. Известно, что упомянутый мужчина недавно вернулся из китайского города Ухань, который стал очагом распространения вируса.

Ранее в других регионах Мексики два пациента были госпитализированы с подозрением на коронавирус, однако по итогам лабораторных исследований ни у одного из них диагноз не подтвердился.