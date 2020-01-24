"Аврора" переоформит билеты до Комсомольска-на-Амуре из-за приостановки работы аэропорта

ХАБАРОВСК, 24 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" переоформит билеты на рейсы из Южно-Сахалинска до Комсомольска-на-Амуре на рейсы в Хабаровск из-за приостановки работы аэропорта Хурба. Компания компенсирует стоимость проезда пассажирам до Комсомольска-на-Амуре и обратно наземным транспортом, сообщается в пятницу на сайте авиакомпании.

В четверг из-за замечаний Росавиации к безопасности полетов аэропорт Хурба в Комсомольске-на-Амуре приостановил работу. С городом есть сообщение по автомобильной и железной дороге. Полеты осуществлялись несколько раз в неделю компаниями "Хабаровские авиалинии" и "Аврора" из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, а также в Николаевск-на-Амуре, в поселения Херпучи, Чумикан и Богородское с посадкой в городе. Из Комсомольска-на-Амуре также летал самолет до Южно-Сахалинска.

"С 23 января 2020 года авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", отменяет выполнение рейсов по маршруту Южно-Сахалинск - Комсомольск-на-Амуре - Южно-Сахалинск. Причина - аннулирование сертификата оператора аэродрома АО "Комсомольский-на-Амуре аэропорт". В сложившейся ситуации, когда люди лишились возможности прилететь в Комсомольск-на-Амуре, пассажирам будет предложена альтернатива", - говорится в сообщении.

Пассажирам, авиаперевозка которых планировалась до 14 февраля включительно, "Аврора" переоформит билет на рейсы по маршруту Южно-Сахалинск - Хабаровск и в обратном направлении, а также компенсирует стоимость перевозки наземным транспортом из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре и в обратном направлении. Пассажирам, которые планировали лететь после 14 февраля, вернут стоимость билетов без удержаний.

"Аврора" выполняла рейсы из Комсомольска-на-Амуре в Южно-Сахалинск с 3 июня 2019 года. Этот рейс является субсидированным, стоимость билета в одну сторону составляет 3705 рублей. Льготные авиабилеты на маршрут предлагались в рамках проекта правительства Сахалинской области по субсидированию региональных авиаперевозок. С начала выполнения полетов было выполнено 120 рейсов и перевезено свыше 6,3 тыс. пассажиров.

Прокуратура выдала предостережение

Аэропорт Хурба имеет аэродром совместного базирования судов военной и гражданской авиации и принадлежит Минобороны РФ, оператором гражданского сектора является компания "Комсомольский-на-Амуре аэропорт". Прокуратура в связи с приостановкой работы аэропорта предостерегла авиапредприятие о недопустимости прекращения обслуживания самолетов, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры. "Учитывая то, что приостановление приема и обслуживания воздушных судов может повлечь нарушение прав пассажиров, транспортный прокурор предостерег директора указанного оператора аэродрома о недопустимости нарушения федерального законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первом полугодии 2019 года Дальневосточное межтерриториальныое управление воздушного транспорта Росавиации при внеочередной аттестации службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов АО "Комсомольский-на-Амуре аэропорт" выявило нарушения законодательства в сфере гражданской авиации. Однако авиапредприятие не приняло мер к устранению замечаний. В ноябре 2019 года Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор обратился в суд с иском о понуждении компании увеличить количество пожарной техники и укомплектовать состав дежурной смены. Иск сейчас находится на рассмотрении.