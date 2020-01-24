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Китайская вирусная пневмония

Около 1,5 тыс. китайских студентов должны вернуться в ДВФУ в начале февраля

Студенты, вернувшись во Владивосток, должны будут пройти обязательный карантинный контроль из-за вспышки в Китае нового типа пневмонии

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) ждет возвращения к началу февраля почти 1,5 тыс. китайских студентов, уезжавших на новогодние праздники в КНР, где зафиксирована вспышка вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ДВФУ в пятницу.

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Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в пятницу до 830 человек, число летальных исходов увеличилось до 25. По данным на утро пятницы, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.

"В ДВФУ обучается более 3500 иностранных студентов из 74 государств мира, в том числе почти 1,5 тыс. граждан Китая по направлениям бакалавриата и магистратуры, а также дополнительного образования. В настоящее время китайские студенты, обучающиеся в ДВФУ, преимущественно разъехались по домам для празднования Нового года по восточному календарю, который отмечается 25 января. При возвращении во Владивосток все они должны будут пройти обязательный карантинный контроль, проводимый специалистами Роспотребнадзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в университете сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация, случаев подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. По информации местных турагентств, в крае уже появились желающие вернуть билеты на отдых в КНР, но, однако, даже рекомендация Роспотребнадзора не посещать страну не является основанием для полного возврата денег за путевки. Как рассказали ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, для выезжавших за границу граждан с признаками простуды введен спецалгоритм приема.

"У них берутся мазки, отправляются в лабораторию Роспотребнадзора, где уже есть методика экспресс-определения коронавируса. Результаты мазков определяются течение двух-четырех часов", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что местные власти и Роспотребнадзор запросили списки студентов, которые учатся в Китае по обмену, чтобы взять их на дополнительный контроль. Им направят памятки и дадут алгоритм действий на случай заболевания. Поликлиники края готовы перейти на продолжительный график работы в случае необходимости, предусмотрены дополнительные койки, боксы. Готовятся к проведению телеконференции с экспертами из Всемирной организации здравоохранения.

Теги
РоссияПриморский крайКитайская вирусная пневмония
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