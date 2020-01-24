Вьетнам прекратил авиасообщение с городом Ухань из-за вспышки коронавируса

ХАНОЙ, 24 января. /ТАСС/. Вьетнам прекратил авиасообщение с городом Ухань провинции Хубэй, где произошла вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Об этом сообщило в пятницу Управление гражданской авиации республики.

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Как отметили в ведомстве, аннулированы все выданные ранее разрешения на полеты между аэропортами Вьетнама и аэропортом города Ухань. При этом Управление гражданской авиации поручило вьетнамским авиакомпаниям, работающим на этих маршрутах, связаться с китайскими авиационными властями и решить вопрос о компенсациях пассажирам, которые приобрели билеты на отмененные рейсы.

Решение о приостановлении авиасообщения было принято вьетнамской стороной после появления двух первых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV на территории Вьетнама. 23 января местные медики диагностировали пневмонию нового типа у 66-летнего гражданина Китая и его 28-летнего сына, которые прибыли во Вьетнам в составе туристической группы. В настоящее время они находятся на лечении в госпитале Чорэй в Хошимине. Состояние заболевших медики оценивают как стабильное.