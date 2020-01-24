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Проведенные в больнице Петербурга исследования не подтвердили коронавирус

Ранее в инфекционную больницу им. С. П. Боткина доставили трех человек с подозрением на пневмонию нового типа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Лабораторные анализы троих пациентов, недавно прибывших в Петербург из Китая, в инфекционной больнице им. С. П. Боткина не подтвердили коронавирус, сообщили ТАСС в комитете по здравоохранению города.

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В больнице находятся три человека - госпитализированная из гостиницы туристка из Китая, гражданин РФ, направленный в стационар из аэропорта Пулково в начале текущей недели, и китайский студент, который прибыл в город ранее, но почувствовал себя плохо и обратился к медикам только на днях.

"[У всех троих пациентов] не подтвердился коронавирус [после исследований] теми методиками, которыми [его] искали в инфекционной больнице Боткина", - сказали в пресс-службе.

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РоссияСанкт-Петербург
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