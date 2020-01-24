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Китайская вирусная пневмония

Власти Филиппин отправят 135 туристов из Уханя обратно

Туристы прибыли на островное государство незадолго до того, как Управление гражданской авиации Филиппин объявило о приостановке всех рейсов из страны в этот город

ТАСС, 24 января. Все 135 туристов, прилетевших в четверг в аэропорт филиппинского города Калибо (центральная провинция Аклан) из китайского города Ухань, будут отправлены обратно. Об этом в пятницу сообщил телеканал ABS-CBN со ссылкой на главу Совета по гражданской авиации Вирло Самодио.

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"Все [эти] туристы должны вернуться", - приводит телеканал слова главы Совета.

По его словам, филиппинские авиакомпании Royal Air Charter и Pan Pacific Airline организуют четыре рейса для транспортировки прибывших из Уханя обратно.

Туристы прибыли на островное государство в четверг незадолго до того, как Управление гражданской авиации Филиппин объявило о приостановке всех рейсов из страны в Ухань.

Теги
ФилиппиныКитайская вирусная пневмония
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