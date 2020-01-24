Посольство РФ вышло на связь с некоторыми россиянами, находящимися в Ухане

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Посольство России в Китае установило контакты с российскими гражданами, находящимися в Ухане (Центральный Китай, провинция Хубэй), просьб о помощи от них в связи со вспышкой коронавируса не поступало. Об этом ТАСС сообщил в пятницу пресс-атташе диппредставительства Георгий Егоров.

"За помощью никто не обращался, но при этом мы поддерживаем связь с российскими гражданами в Ухане и в целом в провинции Хубэй, со студентами, которые там находятся", - указал он.

По словам Егорова, распоряжением народного правительства города объявлено, что гражданам "не следует покидать Ухань при отсутствии особых причин", временно прекращено транспортное сообщение с другими населенными пунктами. "Сейчас мы запросили информацию о порядке выезда иностранных граждан из Уханя", - сказал он. Посольство, подчеркнул дипломат, выясняет, есть ли инструкция китайских властей на этот счет.

Корреспондент ТАСС связался с некоторыми российскими студентами, обучающимися в вузах Уханя, и выяснил, что большинство из них разъехались из города еще до объявления там чрезвычайной ситуации, связанной со вспышкой пневмонии. "Я уже нахожусь в России, - рассказал агентству студент Уханьского геологического университета Влад. - Я уехал несколько дней назад, когда к ситуации вокруг болезни еще относились не так серьезно". В университете, по словам молодого человека, обучается более десятка россиян, русскоязычных студентов еще больше. Каникулы в уханьских вузах, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю, начались в конце декабря 2019 года - начале января 2020 года, поэтому многие иностранные студенты успели уехать на родину до объявления карантина.

Опрошенные через соцсети российские гиды и переводчики, проживающие и работающие в провинции Хубэй, уехали в самом начале распространения заболевания.

Как отмечается в распространенном в пятницу сообщении посольства РФ в Китае, по состоянию на 24 января "среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, российских граждан нет". "Посольство поддерживает связь с российскими гражданами, находящимися в [китайской] провинции Хубэй и непосредственно городе Ухань", - добавили в диппредставительстве.