Музей блокады Ленинграда и комплекс Яд Вашем будут обмениваться архивными данными

ИЕРУСАЛИМ, 24 января. /ТАСС/. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда рассчитывает в ближайшие месяцы заключить соглашение о взаимном обмене документами и архивными данными с мемориальным комплексом истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме. Об этом ТАСС сообщила в пятницу директор петербургского музея Елена Лезик, которая принимала участие в визите официальной делегации города в Государство Израиль по случаю открытия памятника подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.

"С [комплексом] Яд Вашем у нас соглашение готовится. Подготовка такого рода документов сопряжена с серьезной юридической проработкой. Речь пойдет об обмене данными, документами между нашим музеем и Яд Вашем. Я думаю, что в преддверии Дня Победы мы уже будем иметь такое соглашение", - сказала собеседница агентства.

Директор музея пояснила, что документ не будет предусматривать обмен выставочными проектами, поскольку мемориальный комплекс в Израиле "не принимает чужие выставочные проекты". "Нам интереснее действительно обмениваться фактическим материалом, а это документы, архивные данные, свидетельства и прочее", - добавила она.

Комплекс Яд Вашем расположен на Холме памяти близ горы Герцля в Иерусалиме. Он представляет собой обширную территорию, пересеченную аллеями, которые ведут к музеям, выставкам, мемориалам, архивам и памятникам, посвященным жертвам Холокоста. Комплекс был создан в 1953 году по решению израильского парламента (кнессета) в знак вечной скорби о жертвах Холокоста.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был раскассирован в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В сентябре 2019 года в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция.