Власти Казахстана выявили серьезные дефекты у самолетов Bek Air

Как пояснил в свою очередь генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс, в данный момент в отношении компании ведутся две проверки. Первая, которую ведет акционерное общество, будет, по его словам, завершена 26 января. Вторую проводит транспортная прокуратура Казахстана.

НУР-СУЛТАН, 24 января. /ТАСС/. Акционерное общество "Авиационная администрация Казахстана" в ходе проверки обнаружило ряд серьезных недостатков у самолетов авиакомпании Bek Air, воздушное судно которой потерпело крушение близ Алма-Аты в конце декабря прошлого года. На брифинге в пятницу руководитель по безопасности полетов АО "Авиационная администрация Казахстана" Линда Орлэди представила ряд фото- и видеоматериалов, подтверждающих выявленные недочеты.

Инспекторы уже обнаружили множественные повреждения носовых обтекателей самолетов, за которыми расположены радары воздушного судна, что влияет на безопасность полетов.

Также Орлэди подтвердила отсутствие идентификационных табличек на некоторых двигателях воздушных судов перевозчика. "В 50% случаев на двигателях Bek Air не обнаружено табличек на всех судах, эксплуатируемых перевозчиком", - сказала она. По ее словам, производитель двигателей Rolls-Royce сообщил, что снятие табличек не допускается. В случае же их демонтажа нужно было это документально зафиксировать, добавила Орлэди.

Помимо этого, она рассказала, что проверка на утечку технических жидкостей показала течь масла на обоих двигателях и фюзеляже одного из самолетов, представленных на фото. "Данные утечки должны фиксироваться специалистами. В случае Bek Air мы таких подтверждающих документов не нашли. Протечки были настолько обширными, что специалисты при проверке обнаруживали тазы под двигателями", - рассказала специалист. Как она добавила, в центральной нижней части фюзеляжа одного из воздушных судов также была обнаружена утечка топлива. Кроме того, неопределенная жидкость протекла и в пассажирский салон.

Представитель авиационной администрации также рассказала, что было зафиксировано отслоение стекла левого движущегося окна в кабине пилотов воздушного судна. Помимо этого, как она указала, соединения панелей в багажных отсеках находятся в плохом состоянии. По ее данным, был превышен и лимит износа шин шасси самолета. "Он должен строго соблюдаться, чего не было в случае Bek Air", - сказала она.

В целом, по ее словам, во всех выявленных случаях отсутствовали реестры повреждений.

Судьба авиакомпании

Ранее АО "Авиационная администрация Казахстана" уже опубликовало перечень некоторых нарушений, выявленных в деятельности перевозчика. Как отметили в Комитете гражданской авиации Казахстана, сертификаты летной годности компании не могут быть восстановлены до устранения выявленных нарушений.

Как уточнили в комитете, после завершения проверки авиакомпания в течение 10 дней должна будет предоставить в Авиационную администрацию Казахстана план корректирующих действий по устранению всех нарушений. Если нарушения не будут устранены в течение шести месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности будут отозваны. До тех пор, пока эти действия не будут завершены, действия сертификатов приостановлены на неопределенный срок.

Питер Гриффитс на брифинге в пятницу отметил, что руководство авиакомпании должно во главу угла ставить именно безопасность полетов. "Мы предоставим им шанс улучшить их деятельность. Чего я точно не допущу, так это еще одного авиационного происшествия", - отметил он.

Мнение перевозчика

В свою очередь авиакомпания Bek Air после публикации первых результатов проверки заявила, что считает многие замечания со стороны акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана" притянутыми и необъективными.

Кроме того, на сайте Bek Air сообщается, что 16 января компания подала заявление в специализированный межрайонный экономический суд города Нур-Султана с просьбой признать неправомерным и отменить решение акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана" о приостановке действия сертификата эксплуатанта перевозчика.