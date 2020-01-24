В WikiLeaks сообщили, что Ассанжа перевели из одиночной камеры в общее крыло

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж переведен из одиночной камеры лондонской тюрьмы Белмарш в общее крыло, что было расценено его защитой как крупная победа. Об этом сообщил в пятницу представитель WikiLeaks Джозеф Фарелл.

"Сделав огромную уступку, власти тюрьмы Белмарш перевели Джулиана Ассанжа из одиночной камеры медицинского крыла в зону с другими заключенными. Этот шаг - огромная победа для команды юристов Ассанжа и активистов, которые в течение недель настаивали на том, чтобы тюремные власти прекратили это карательное воздействие на Ассанжа", - приводит в пятницу слова Фарелла агентство Press Association.

Он добавил, что на переводе австралийца из медицинского крыла настаивали и сами осужденные. "Группа заключенных трижды направляла петицию управляющему тюрьмой, указывая на то, чтобы обращение с Ассанжем было несправедливым и пристрастным", - сказал Фарелл. Он добавил, что ситуацию удалось исправить после встречи, в которой приняли участие заключенные, адвокаты основателя WikiLeaks и руководство пенитенциарного учреждения.

В крыле, где теперь будет наводиться Ассанж, находятся 40 заключенных. В то же время пока не ясно, со сколькими людьми Ассанж будет делить свою камеру.