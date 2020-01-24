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Китайская вирусная пневмония

СМИ: Китай за шесть дней построит больницу для лечения зараженных коронавирусом

По данным South China Morning Post, госпиталь площадью около 25 тыс. кв. м возведут в западном районе города Ухань
Описание
© THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN VIA WEIBO/Handout via REUTERS

ТАСС, 24 января. Китай за шесть дней построит специализированную больницу для лечения страдающих от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post.

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"Мы должны будем предоставить объект для приемки через шесть дней", - приводит газета слова ответственного за строительство подрядчика.

Как сообщает издание, медицинское учреждение на 1 тыс. коек будет возведено в западном районе города Ухань (центральная провинция Хубэй). Его площадь составит около 25 тыс. кв. м, что сравнимо с размерами больницы, построенной в 2003 году в пригороде Пекина для лечения атипичной пневмонии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января. Он также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре, Таиланде и Японии. По последним данным, в Китае пневмонией нового типа заболели 877 человек, зарегистрировано 26 летальных исходов.

 

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