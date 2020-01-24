СМИ: Китай за шесть дней построит больницу для лечения зараженных коронавирусом

ТАСС, 24 января. Китай за шесть дней построит специализированную больницу для лечения страдающих от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post .

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Мы должны будем предоставить объект для приемки через шесть дней", - приводит газета слова ответственного за строительство подрядчика.

Как сообщает издание, медицинское учреждение на 1 тыс. коек будет возведено в западном районе города Ухань (центральная провинция Хубэй). Его площадь составит около 25 тыс. кв. м, что сравнимо с размерами больницы, построенной в 2003 году в пригороде Пекина для лечения атипичной пневмонии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января. Он также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре, Таиланде и Японии. По последним данным, в Китае пневмонией нового типа заболели 877 человек, зарегистрировано 26 летальных исходов.