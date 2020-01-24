Москалькова обратила внимание правозащитников на вопиющее нарушение прав Винника

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимание международных правозащитных организаций на "вопиющий случай" нарушения прав россиянина Александра Винника, экстрадированного из Греции во Францию, и рассчитывает на содействие в их восстановлении. Об этом говорится в заявлении омбудсмена, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

В документе напоминается, что 23 января Винник, задержанный в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадирован во Францию по решению Госсовета Греции. "Властями этой страны не было принято во внимание, что Винник не может быть выдан во Францию, поскольку установленный статьей 17 Рамочного решения Совета Европейского Союза "О Европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц между государствами-членами" от 13 июня 2002 года срок исполнения Европейского ордера на арест Винника, вынесенного французскими компетентными органами, истек", - обращает внимание Москалькова.

Она также отмечает, что были проигнорированы "законные и обоснованные запросы РФ и ходатайство самого Винника и его семьи на экстрадицию в страну гражданской принадлежности". Кроме того, подчеркивает омбудсмен, Винник 2,5 года содержится под стражей, что "нарушает статью 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, устанавливающую право каждого на разбирательство дела в разумный срок".

Москалькова также отмечает, что не были приняты во внимание тяжелое состояние здоровья Винника, объявившего в качестве протеста голодовку более года назад, "моральные страдания из-за серьезной болезни его жены, лишение возможности общения с двумя несовершеннолетними детьми, которые в любой момент могут остаться сиротам". Она уточняет, что "Александр потерял около 30 процентов веса".

Уполномоченный также обращает внимание на тот факт, что в ночь экстрадиции в Париже, в больнице Hotel Dieu, прошел допрос Винника, причем "к нему не были допущены врач и сотрудник консульского отдела посольства России во Франции".

"Учитывая все обстоятельства данного дела, обращаю внимание правозащитных органов ООН, Совета Европы, международных организаций, общественности на вопиющий случай нарушения прав российского гражданина Александра Винника и рассчитываю на содействие в их восстановлении", - указывается в заявлении.