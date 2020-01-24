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Китайская вирусная пневмония

На Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус

Министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая сообщила, что два из них не подтвердились

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Три случая подозрения на коронавирус зарегистрированы на Украине, два из них не подтвердились. Об этом сообщила в пятницу на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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"Мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, из них два не были подтверждены. По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов", - сказала она.

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин добавил со своей стороны, что на подтверждение диагноза нового коронавируса может понадобиться две-три недели.

Ранее по решению правительства на Украине создали оперативный штаб для контроля распространения коронавируса из Китая. В связи с этой опасной болезнью Киев усилил меры безопасности в столичных аэропортах.

Теги
УкраинаКитайская вирусная пневмония
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