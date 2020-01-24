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Китайская вирусная пневмония

Число случаев заражения новым коронавирусом в Гонконге возросло до пяти

Еще два новых случая заболевания подтвердили на Тайване, где число заражений достигло трех

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 января. /ТАСС/. Число подтвержденных в Гонконге случаев заражения пневмонией нового типа в пятницу вечером возросло до пяти. Об этом сообщили службы здравоохранения этого специального административного района КНР.

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По их данным, за последние сутки заболевание было диагностировано здесь у трех человек. Среди них пожилая супружеская чета и 62-летняя женщина - все из китайского города Ухань (провинция Хубэй). Последняя посещала там продовольственный рынок, который считается очагом распространения инфекции.

Еще два новых случая выявления коронавируса нового типа в пятницу были подтверждены на Тайване, где число заражений достигло трех. Среди заболевших на острове - китаянка, прибывшая в составе туристической группы, и тайваньский бизнесмен, который вел коммерческую деятельность в Ухане.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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