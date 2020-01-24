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Китайская вирусная пневмония

Трамп убежден, что Китай успешно борется с распространением нового коронавируса

Президент США выразил уверенность, что "все закончится хорошо"

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен, что власти КНР успешно противодействуют распространению нового коронавируса 2019-nCoV. Соответствующее сообщение он опубликовал в пятницу в Twitter.

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"Китай очень усердно работал над тем, чтобы сдержать распространение коронавируса. Соединенные Штаты высоко ценят их усилия и прозрачность. Все закончится хорошо. В частности, от лица американского народа хотел бы поблагодарить председателя [КНР] Си [Цзиньпина]", - написал глава Белого дома.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Случаи заболевания выявили во Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Согласно последним данным, в Китае пневмонией нового типа заболели 900 человек, зарегистрировано 26 летальных исходов. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдКитайская вирусная пневмония
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