Взрывное устройство в ТЦ "Спектр" на юго-западе Москвы не обнаружили

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб в ходе проверки торгового центра "Спектр" на юго-западе Москвы не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы в торговом центре "Спектр" не обнаружены, информация о минировании ложная", - сказал собеседник агентства.

Волна минирований в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни одна угроза не подтвердилась. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о минировании.