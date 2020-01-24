СМИ: Минздрав Франции сообщил о третьем случае заражения новым коронавирусом

Ранее в пятницу министр социальных дел и здравоохранения страны Аньес Бюзен в эфире телеканала BFM заявляла о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Министр призвала не распространять в соцсетях ложные слухи и дожидаться официальной информации. Она также призвала всех, кто почувствует недомогание после поездки в Китай звонить по общему номеру неотложной помощи, объяснив оператору все обстоятельства появления недомогания. Министр допустила, что реальное количество зараженных во Франции может быть больше, однако власти делают все, чтобы ограничить распространение вируса.

Большинство иностранных туристов прибывают во Францию из Китая. В 2018 году, согласно информации министерства иностранных дел страны, 2,2 млн приезжих из КНР посетили Париж и другие города страны. В 2019 году был зафиксирован 16% рост на данном направлении.