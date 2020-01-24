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Китайская вирусная пневмония

СМИ: Минздрав Франции сообщил о третьем случае заражения новым коронавирусом

Ранее министр здравоохранения страны Аньес Бюзен допустила, что реальное количество зараженных во Франции может быть больше

ТАСС, 25 января. Министерство здравоохранения Франции заявило о третьем случае заражения коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM.

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Ранее в пятницу министр социальных дел и здравоохранения страны Аньес Бюзен в эфире телеканала BFM заявляла о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Министр призвала не распространять в соцсетях ложные слухи и дожидаться официальной информации. Она также призвала всех, кто почувствует недомогание после поездки в Китай звонить по общему номеру неотложной помощи, объяснив оператору все обстоятельства появления недомогания. Министр допустила, что реальное количество зараженных во Франции может быть больше, однако власти делают все, чтобы ограничить распространение вируса.

Большинство иностранных туристов прибывают во Францию из Китая. В 2018 году, согласно информации министерства иностранных дел страны, 2,2 млн приезжих из КНР посетили Париж и другие города страны. В 2019 году был зафиксирован 16% рост на данном направлении.

Теги
ФранцияКитайская вирусная пневмония
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