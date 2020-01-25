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Китайская вирусная пневмония

Власти Китая поставят более 2 млн масок в закрытый из-за пневмонии Ухань

По данным Министерства коммерции КНР, продукты питания поступают в город из более чем 300 близлежащих точек производства

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Китайские власти поставят в закрытый после вспышки пневмонии нового типа город Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) свыше 2 млн защитных масок, а также необходимые продукты питания. Как сообщило в субботу агентство "Синьхуа", курировать поставки будет Министерство коммерции КНР.

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Как передает агентство со ссылкой на министерство, запасы предметов первой необходимости в Ухане и соседних с ним регионах достаточны. Продукты питания, в частности яйца, рыба, говядина и свинина, поступают в город из более чем 300 близлежащих точек производства.

Ведомство также указывает на то, что супермаркеты, аптеки и автозаправки Уханя должны оставаться открытыми, работать в штатном режиме, кафе и рестораны - оказывать услуги по доставке продуктов питания и готовой еды жителям города.

Карантин в 11-миллионном Ухане ввели 23 января из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Транспортное сообщение с городом полностью прекращено - закрыты вокзалы и аэропорт, не ходят паромы. В провинции Хубэй с населением 59,2 млн человек объявлен высший уровень реагирования на угрозу общественному здоровью. Аналогичная мера введена в Пекине, Шанхае, а также в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе страны.

Как сообщил в субботу Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число летальных исходов от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае выросло до 41. Количество заразившихся увеличилось до 1287, состояние 237 оценивается как тяжелое. В тесном контакте с пациентами находились 15 197 человек, из них 1230 уже прошли проверку, 13 967 находятся под медицинским наблюдением.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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