В Якутии из больницы выписали 20 человек, отравившихся консервами в школе-интернате

ЯКУТСК, 25 января. Врачи больницы Чурапчинского района Республики Саха (Якутия) выписали 20 человек, находившихся на стационарном лечении после отравления рыбными консервами в спортивной средней школе-интернате олимпийского резерва. Об этом в субботу сообщил ТАСС представитель министерства здравоохранения региона.

"Из Чурапчинской больницы выписались 20 человек", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что еще один ребенок до сих пор находится в больнице. Информация о состоянии его здоровья пока не уточняется.

Во вторник в якутское управление Роспотребнадзора поступило сообщение об отравлении 24 человек: учащихся и сотрудников Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интерната олимпийского резерва имени Дмитрия Петровича Коркина. В результате госпитализировали 21 человека, включая 19 детей. Причиной отравления, по предварительным данным, стали рыбные консервы в столовой учреждения.

В настоящее время управление Роспотребнадзора ведет расследование и снимает с реализации рыбную партию консервов, которые использовались в школе-интернате. Помимо этого, прокуратура Якутии организовала проверку по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся образовательного учреждения.

Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва основана в 1957 году. Школа воспитала олимпийских чемпионов, призеров, чемпионов мира, Европы, Советского Союза и России. Она носит имя заслуженного тренера Якутской АССР, РСФСР и СССР, основателя якутской школы вольной борьбы Дмитрия Коркина.