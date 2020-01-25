Власти Китая направили на помощь в закрытый из-за пневмонии Ухань 1230 медиков

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Китайские власти направили в закрытый из-за вспышки пневмонии нового типа город Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) 1230 врачей на помощь местным медицинским учреждениям. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

"Государственный комитет по делам здравоохранения Китая сформировал шесть бригад общей численностью 1230 специалистов для оказания медицинской помощи медикам в Ухане", - указывается в документе. "Также организовано еще шесть резервных бригад, готовых при необходимости направиться в Ухань", - говорится в заявлении.

Как сообщило в субботу агентство "Синьхуа", решением Центрального военного совета КНР в Ухань уже прибыли 450 военных медиков - специалистов в области респираторных заболеваний, инфекционных болезней, инфекционного контроля в реанимационных отделениях. Некоторые из них имеют опыт борьбы с острым респираторным синдромом (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония), а также лихорадкой Эбола.

Как сообщил в субботу Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число летальных исходов от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае выросло до 41. Количество заразившихся увеличилось до 1287, состояние 237 больных оценивается как тяжелое. В тесном контакте с пациентами находились 15197 человек, из них 1230 уже прошли проверку, 13967 находятся под медицинским наблюдением.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.