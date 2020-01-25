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Китайская вирусная пневмония

СМИ: в Ухань прибыли не менее 450 военных медиков для борьбы с пневмонией

Среди них - специалисты в области респираторных заболеваний, инфекционных болезней, инфекционного контроля в реанимационных отделениях

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. По меньшей мере 450 военных медиков КНР прибыли в Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) для оказания помощи в борьбе с пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".

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Отмечается, что врачи прибыли в Ухань в пятницу вечером. Среди них - специалисты в области респираторных заболеваний, инфекционных болезней, инфекционного контроля в реанимационных отделениях. Некоторые имеют опыт борьбы с острым респираторным синдромом (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония), а также лихорадкой Эбола.

В пятницу Центральное телевидение Китая сообщило о том, что Центральный военный совет КНР отдал распоряжение направить в Ухань военных врачей. Первая группа в составе 40 человек приступила к работе в тот же день.

Как сообщил в субботу Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число летальных исходов от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае выросло до 41. Количество заразившихся увеличилось до 1287, состояние 237 оценивается как тяжелое. В тесном контакте с пациентами находились 15 197 человек, из них 1230 уже прошли проверку, 13 967 находятся под медицинским наблюдением.

 

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