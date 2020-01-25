{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

В Австралии зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Мужчины заразились во время поездки в Китай

КОБРАМ, 25 января. /ТАСС/. Три новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксированы в Австралии. Об этом сообщила в субботу вещательная корпорация ABC со ссылкой на министра здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Брэда Хазарда.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Глава регионального ведомства отметил, что вирус 2019-nCoV обнаружен у мужчин 30, 40 и 50 лет, все они заразились им во время пребывания в Китае и сейчас находятся под наблюдением врачей в больницах Сиднея. Еще шесть пациентов в данный момент ожидают результаты анализов на наличие вируса.

Как сообщила главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант, двое из трех пациентов вернулись из КНР в Австралию в первой декаде января и обнаружили симптомы заболевания уже в Сиднее, а третий мужчина почувствовал себя плохо во время перелета из Уханя в Сидней, и в данный момент власти связываются с пассажирами его рейса для их проверки.

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен ранее в австралийском штате Виктория. Об этом сообщила в субботу телерадиокорпорация ABC.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии рекомендовало туристам отказаться от поездки в провинцию Хубэй. Международный аэропорт им. Кингсфорда Смита в Сиднее, принимавший три рейса из Уханя в неделю, разместил на своем сайте новые требования биобезопасности для прибывающих из Уханя пассажиров.

 

Теги
АвстралияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Урок памяти "Блокадный хлеб" прошел для школьников Санкт-Петербурга
Его провел один из победителей Всероссийского конкурса "Учитель года" Олег Катренко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС