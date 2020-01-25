В Австралии зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

КОБРАМ, 25 января. /ТАСС/. Три новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксированы в Австралии. Об этом сообщила в субботу вещательная корпорация ABC со ссылкой на министра здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Брэда Хазарда.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Глава регионального ведомства отметил, что вирус 2019-nCoV обнаружен у мужчин 30, 40 и 50 лет, все они заразились им во время пребывания в Китае и сейчас находятся под наблюдением врачей в больницах Сиднея. Еще шесть пациентов в данный момент ожидают результаты анализов на наличие вируса.

Как сообщила главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант, двое из трех пациентов вернулись из КНР в Австралию в первой декаде января и обнаружили симптомы заболевания уже в Сиднее, а третий мужчина почувствовал себя плохо во время перелета из Уханя в Сидней, и в данный момент власти связываются с пассажирами его рейса для их проверки.

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен ранее в австралийском штате Виктория. Об этом сообщила в субботу телерадиокорпорация ABC.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии рекомендовало туристам отказаться от поездки в провинцию Хубэй. Международный аэропорт им. Кингсфорда Смита в Сиднее, принимавший три рейса из Уханя в неделю, разместил на своем сайте новые требования биобезопасности для прибывающих из Уханя пассажиров.