Трутнев поручил разработать меры по защите регионов ДФО от коронавируса

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

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ТАСС, 25 января. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Роспотребнадзору, пограничной службе и главам регионов округа обеспечить безопасность приграничных территорий из-за распространения коронавируса и в течение трех дней подготовить доклад по этому вопросу. Об этом сообщила в субботу пресс-служба полпредства.

"Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзору), Пограничной службе ФСБ России обеспечить совместно с главами дальневосточных регионов безопасность приграничных территорий Дальнего Востока в связи с распространением коронавирусной инфекции на севере Китайской Народной Республики и разработать комплекс превентивных мер по защите населения. Доклад о ситуации и принятых мерах будет сделан в трехдневный срок", - говорится в сообщении.