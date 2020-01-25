У прилетевшего в Шереметьево мальчика из Китая не выявлен коронавирус

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Китайскому мальчику с жалобами на недомогание, прилетевшему транзитным рейсом в Шереметьево в субботу днем из Пекина, коронавирус не установлен. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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"По итогам осмотра медицинским работником аэропорта инфекционная патология исключена, установлен диагноз "Синдром раздраженного кишечника". Остальные 374 пассажира и 14 членов экипажа жалобы на состояние здоровья не предъявляли", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, 25 января в аэропорт Шереметьево совершил посадку рейс, прибывший из Пекина, на борту которого находился больной китайский мальчик. "Контакты с инфекционными больными и посещение эпиднеблагополучных регионов отрицают. Семья проследовала в транзитную зону аэропорта для вылета в город Афины в 19:50 25 января. В период пребывания в аэропорту осуществляется контроль за состоянием его здоровья", - добавили в пресс-службе.