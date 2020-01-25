{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Студенты Москвы устроили флешмоб около МГУ

Участники акции развернули огромное изображение зачетной книжки

МОСКВА, 25 января /ТАСС/. Акция в честь Дня российского студенчества прошла около МГУ в Москве. Во флешмобе приняли участие студенты десяти вузов столицы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Флешмоб организовали по инициативе студенческих объединений Москвы. Во флешмобе приняли участие студенты 10 вузов столицы: Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского технологического университета, Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, Московского гуманитарного университета и других", - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия студенты развернули огромное изображение зачетной книжки. Участники собрали изображение из отдельных табличек. Размеры зачетки составили 12,5 м на 40 м, а площадь - 500 кв. м.

Ранее сообщалось, что празднование Дня студента пройдет на 80 городских площадках столицы.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника - Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Более 30 российских компаний представят свои разработки на выставке спорттоваров в Мюнхене
По данным Минпромторга, на ISPO Munich 2020 отечественные компании привезут одежду, обувь, аксессуары и снаряжение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС