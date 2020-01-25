Студенты Москвы устроили флешмоб около МГУ

В рамках мероприятия студенты развернули огромное изображение зачетной книжки. Участники собрали изображение из отдельных табличек. Размеры зачетки составили 12,5 м на 40 м, а площадь - 500 кв. м.

Ранее сообщалось, что празднование Дня студента пройдет на 80 городских площадках столицы.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника - Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.