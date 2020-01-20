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Дискотека на льду и фестиваль предпринимательства пройдут в Москве в День студента

В парках студентов столицы ждет бесплатный вход на каток

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московские студенты отметят свой главный праздник 25 и 26 января более чем на 80 площадках города. Учащиеся смогут присоединиться к танцевальному флешмобу на катке ВДНХ и принять участие в фестивале предпринимательства, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Ключевые события Дня студента развернутся в Парке Горького и на ВДНХ. В 18:00 все желающие смогут присоединиться к танцевальному флешмобу на Главном катке ВДНХ: это место выбрали сами студенты, включив его в карту Зачетных мест Москвы. В это же время на катке "Восход" в Парке Горького начнется большая дискотека на коньках "Зачетная Москва", которая объединит более 5 тыс. молодых москвичей", - говорится в сообщении.

Парки Москвы также организуют зимние развлечения для студентов. В Царицыно можно будет бесплатно покататься на тюбингах, а в "Сокольниках", Измайловском, Бабушкинском и других парках будет действовать бесплатный вход на каток (по студенческому билету). Специальную акцию для студентов проведут в сети кинотеатров "Москино": в течение всего дня 25 января здесь можно будет приобрести билеты на любой сеанс в больших залах со скидкой по студенческому.

26 января во Дворце спорта "Мегаспорт" пройдет "Студенческий фестиваль предпринимательства. Это итоговое мероприятие проекта "Бизнес уикенд", который помогает молодым москвичам получать знания и опыт в сфере бизнеса, чтобы в будущем открыть свое дело. Участников форума ждут рекомендации и кейсы по развитию бизнеса от известных деловых и мотивационных спикеров, выполнение заданий вместе с командой, а также яркие выступления популярных музыкантов.

История праздника неразрывно связана с самым известным российским университетом - МГУ имени М. В. Ломоносова. Изначально эта дата отмечалась только в столице как день основания МГУ - именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании университета в Москве, удовлетворив ходатайство генерал-адъютанта Ивана Шувалова. Это был день памяти святой Татианы и именины его матери. С тех пор Татьянин день стал университетским днем.

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