В Гонконге из-за вирусной угрозы отменили забег с участием 74 тыс. человек

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 января. /ТАСС/. Массовый ежегодный забег, для участия в котором зарегистрировались 74 тыс. человек, отменен в Гонконге в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

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"Общественное здоровье является нашим главным приоритетом. Чтобы поддержать эпидемиологические меры правительства, организатор решил отменить Гонконгский марафон Standard Chartered, запланированный на 8 и 9 февраля. Вступительный взнос будет полностью возвращен участникам", - отмечается в сообщении.

Состязания предусматривали забеги на дистанцию 10 км, классический марафон (42 км 195 м) и полумарафон, а также трехкилометровый пробег инвалидов-колясочников. Подобные мероприятия проводятся здесь с 1997 года и спонсируются банком Standard Chartered. Призовой фонд составляет $300 тыс.

В настоящее время в Гонконге подтверждено пять случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Все заболевшие приехали из города Ухань, откуда и началось распространение этого вируса.